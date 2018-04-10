Лукашенко и СМИ: президент рассказал об отношении к «Миру»

Придя на встречу, Лукашенко признался: эти стены — аппаратная, студия для монтажа — для него как ностальгия. Он помнит их еще со времен своей первой избирательной кампании. Сейчас здесь все по-другому — недавно Первый национальный стал вещать в формате HD. А сегодня самая большая телевизионная студия страны на четыре часа превратилась в площадку для дискуссии. Еще до начала общения президент отметил, что это будет не пресс-конференция, то есть будет меньше вопросов, больше суждений. Говорили о СМИ, их влиянии на зрителя и читателя.

«Любая информация распространяется со скоростью звука. И позитивная, и негативная. И все это превратилось сегодня в информационную войну. И мы это видим повсеместно. Средства массовой информации превратили в оружие. И, знаете, это оружие мощнее, чем ядерное. Потому что малый заряд в виде какой-то новости мгновенно охватывает всю планету», — подчеркнул Лукашенко.

Во встрече участвовали 136 журналистов. Основная дискуссия развернулась вокруг обновленного закона о СМИ, где сделаны акценты на авторском праве, обязанности чиновников всегда реагировать на критику и защите от фейковых новостей.

Президент подчеркнул: главное — это объективность и моральные принципы журналиста. В пример привел работу «Мира».

«Единственное окно, где мы можем друг на друга глянуть. Что, российские каналы покажут белорусскую или казахскую или украинскую действительность? Нет, только «Мир». Слава Богу, что мы сохранили эту компанию. Приезжаю в Азербайджан или Таджикистан , а они говорят, а мы смотрели твое послание. Где? Такая ж даль! По «Миру»! Они там, даже президенты, говорят, что смотрели мое послание. Послание к парламенту и народу», — удивился Лукашенко.

Темы для обсуждения подбросили и интернет-пользователи. Их больше волновали личные вопросы — как глава государства реагирует на самоиронию, знает ли анекдоты про себя и как относится к пиару. Но чаще интересовались, как оставаться в хорошей форме. Президент рассказал о своей личной диете.

«Три яйца утром, в обед мясо. Сколько хочешь ешь, вечером рыбы сколько хочешь. До обеда и после обеда что-то такого. Ну, если хочешь похудеть. Жесткая диета, белковая. Я ем то же, что едите вы, только в совсем малых количествах. И дело не в питании, что важно, дело в том, что спортом надо заниматься», — рассказал он.

Про личные фотографии у Лукашенко еще никогда не спрашивали. В списке любимых — один из первых снимков в его карьере президента и фото с младшим сыном на хоккейной площадке. Некоторые он пообещал опубликовать на своем сайте.

Журналисты подарили Александру Лукашенко его портрет, нарисованный с помощью слов, который белорусский лидер употребляет в своих выступлениях чаще всего.

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