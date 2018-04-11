Торговый дом белорусских товаров может появиться на Сахалине

Торговый дом белорусской продукции может добавить реальных деталей трудового пульса Союзного государства за восемь часовых поясов от его границ. Перспективы создания ТД были в центре внимания на заседании рабочей группы по развитию сотрудничества Беларуси Сахалинской области , которое состоялось 11 апреля в Южно-Сахалинске , сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства РБ в Москве

В детализации проекта принимала участие минская делегация во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия РБ Леонидом Зайцем . Были обсуждены и вопросы увеличения объемов поставок продовольственной продукции на Сахалин и организации прямого взаимодействия с белорусскими партнерами, отметили в пресс-службе посольства.

Кроме того, в центре внимания партнеров находились вопросы выполнения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, установки и запуска оборудования на молочно-товарной ферме на тысячу голов в селе Раздольном Корсаковского района, а также строительства цеха по переработке молока.

Проанализированы были и вопросы организации поставок племенных животных, участие белорусской стороны в конкурсе по закупке скота, возможные сроки и график его поставки в Сахалинскую область.

Стороны затронули и актуальные темы дальнейшей активизации сотрудничества по наращиванию поставок в регион белорусской грузовой, пассажирской, карьерной, дорожно-строительной и коммунальной техники. Были детализированы перспективы организации мелиоративных работ на территории области силами белорусских организаций и поставок профильной техники для нужд региона.

"Итогом заседания стало подписание плана мероприятий на 2018-2019 годы по реализации соглашения между правительством Беларуси и правительством Сахалинской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве", — сообщили в пресс-службе.