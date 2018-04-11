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Торговый дом белорусских товаров может появиться на Сахалине
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Торговый дом белорусских товаров может появиться на Сахалине 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Торговый дом белорусской продукции может добавить реальных деталей трудового пульса Союзного государства за восемь часовых поясов от его границ. Перспективы создания ТД были в центре внимания на заседании рабочей группы по развитию сотрудничества Беларуси и Сахалинской области, которое состоялось 11 апреля в Южно-Сахалинске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства РБ в Москве.
В детализации проекта принимала участие минская делегация во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия РБ Леонидом Зайцем. Были обсуждены и вопросы увеличения объемов поставок продовольственной продукции на Сахалин и организации прямого взаимодействия с белорусскими партнерами, отметили в пресс-службе посольства.
Кроме того, в центре внимания партнеров находились вопросы выполнения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, установки и запуска оборудования на молочно-товарной ферме на тысячу голов в селе Раздольном Корсаковского района, а также строительства цеха по переработке молока.
Проанализированы были и вопросы организации поставок племенных животных, участие белорусской стороны в конкурсе по закупке скота, возможные сроки и график его поставки в Сахалинскую область.
Стороны затронули и актуальные темы дальнейшей активизации сотрудничества по наращиванию поставок в регион белорусской грузовой, пассажирской, карьерной, дорожно-строительной и коммунальной техники. Были детализированы перспективы организации мелиоративных работ на территории области силами белорусских организаций и поставок профильной техники для нужд региона.
"Итогом заседания стало подписание плана мероприятий на 2018-2019 годы по реализации соглашения между правительством Беларуси и правительством Сахалинской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве", — сообщили в пресс-службе.
Подписи под документом поставили министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц и губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.
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