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«Я столько наговорил?»: Лукашенко подарили портрет из его слов
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«Я столько наговорил?»: Лукашенко подарили портрет из его слов 

Мир24 1 час назад
Журналисты подарили президенту Беларуси Александру Лукашенко портрет, созданный из слов, которые он чаще всего произносит, передает БЕЛТА.
«Мы вот такой собирательный образ подготовили. Этот портрет создан из слов, которые вы чаще всего произносите», — сказал председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, обращаясь к президенту.
«Если из слов, то ладно. Хотя портреты в свой адрес я очень плохо воспринимаю. Но из слов — это интересно. Неужели я столько наговорил…», — сказал президент, принимая подарок.
На встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ Лукашенко также рассказал о своей диете. «Три яйца утром, в обед — мясо, вечером — рыба, сколько хочешь. Жесткая диета, белковая», — сказал он. По словам белорусского лидера, между основными приемами пищи он делает небольшие перекусы и обязательно занимается спортом два часа в день.
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