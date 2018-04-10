Лукашенко заявил о желании смотреть только белорусские телеканалы

О тревожной тенденции дефицита журналистских кадров для телевизионного эфира шла речь на встрече президента Беларуси с коллективами государственных СМИ, излагает содержание диалога с Лукашенко БЕЛТА.

Журналисты национальной телерадиокомпании, обращаясь к главе государства, усмотрели в этой тенденции парадокс, который стал в последнее время заметнее, хотя подготовка специалистов для голубого экрана в стране существует. Оценивая ситуацию, Александр Лукашенко посоветовал руководителям внимательней оценивать молодые кадры, «подбирать тех людей, которые после учебы будут востребованы в профессии». При этом президент призвал лидеров все журналистское сообщество не отступать от моральных принципов, действовать искренне и честно.

Более того, Лукашенко откровенно заявил о своем желании смотреть только белорусские телеканалы. «Очень прошу вас и жесточайшим образом требую: сделайте телевидение лучше. Чтобы картинка была и подача материала. Чтобы журналист сказал два предложения, но в точку. Я хочу смотреть только свои каналы. Я слишком националистичен в этом плане», — откровенно признался глава государства, обращаясь к новому руководству телеканалов.

Участники встречи затронули и тему ответственности СМИ в нынешних непростых условиях, когда фейковые новости способны серьезно повлиять на общественное мнение. Глава государства подчеркнул, что является сторонником искренней и честной политики, и посоветовал медиа действовать таким же образом. «Можно отступить от принципов, но пройдет время, и оно все расставит по местам», — отметил он. Александр Лукашенко считает, что СМИ, как бы это трудно и сложно ни было, нужно сохранять объективность.

Президент сделал и несколько ярких оптимистических заявлений. В частности, стало известно, что в Беларуси появится медиацентр для телеканалов. Предложение его возвести в Минске озвучил директор представительства телерадиокомпании «Мир» Владимир Перцов. Лукашенко подтвердил, что хорошо знает эту проблему и добавил: «мы сделаем оптимальный и разумный проект». Правда, уточнил он, медиацентр не появится в самое ближайшее время. Сейчас в Беларуси идет подготовка к Европейским играм. Планируется построить национальный футбольный стадион, бассейн, в котором можно было бы проводить соревнования мирового уровня. Необходимо достроить немало и социальных объектов. Но перспектива у медиацентра позитивная.

А под финал разговора с журналистами, Лукашенко ждал приятный сюрприз. Ему подарили портрет, созданный из его же слов. Президент, принимая подарок, с юмором отметил: «Если из слов, то ладно. Хотя портреты в свой адрес я очень плохо воспринимаю. Но из слов — это интересно. Неужели я столько наговорил…».