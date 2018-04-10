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Лукашенко поддержал СМИ и дал «сигнал» руководителям исполнительной власти
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Лукашенко поддержал СМИ и дал «сигнал» руководителям исполнительной власти 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Президент Беларуси разделяет позицию национальной прессы о необходимости расширения продуктивного двустороннего моста коммуникаций между прессой и чиновниками различных рангов. «Чтобы общественность получала объективную и своевременную информацию, необходимо, чтобы свою позицию высказывали руководители соответствующих ведомств», — дал сигнал государственной власти Александр Лукашенко.
На встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ президент заявил, что «руководители министерств и ведомств должны публично озвучивать и комментировать происходящие важные события», — сообщает БЕЛТА.
Журналисты рассказали главе государства, что после резонансных происшествий подчас не могут получить своевременные комментарии от руководителей соответствующих ведомств. Некоторые отвечают — «без комментариев», убегают от камер. А ведь получается, что сразу после какого-либо происшествия оно начинает обрастать в социальных сетях порой не имеющими ничего общего с действительностью предположениями. Александр Лукашенко согласился, что подобная ситуация не является нормальной. «Это ненормально, если президент говорит больше министра по его теме», — возмутился глава государства. В ходе разговора с президентом отмечалась и роль пресс-служб, которые также должны быстро доводить до общественности актуальную и важную информацию.
Комментируя перспективы внесения изменений в Конституцию Беларуси, глава государства в диалоге с руководством государственных СМИ допустил, что, с его точки зрения, «часть функций должна перейти от президента другим ветвям власти». Особенно, по его мнению, надо усилить роль исполнительной власти. При этом Александр Лукашенко считает, что момент для изменения Конституции еще не наступил. «Знаю точно, что этот момент еще не наступил», — подчеркнул глава Беларуси.
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