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Молдова получит в подарок от Беларуси трактора и МАЗы
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Молдова получит в подарок от Беларуси трактора и МАЗы 

Sputnik Молдова 2 часа назад
Фото: Sputnik Молдова
КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подарит Молдове тракторы и коммунальную технику, сообщает Sputnik Беларусь.
Молдова получит пять новых белорусских тракторов МТЗ-82, а также две коммунальные машины, произведенные на Минском автомобильном заводе.
В пресс-службе президента Беларуси отметили, что этот шаг направлен на укрепление белорусско-молдавского сотрудничества и дальнейшего развития отношений между двумя странами в духе традиционной дружбы и взаимопомощи.
Также Лукашенко планирует приехать Молдову с официальным двухдневным визитом 18 апреля по приглашению молдавского лидера Игоря Додона.
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Додон пригласил Лукашенко посетить Молдову в декабре прошлого года, тогда он предложил своему коллеге вместе на тракторе «Беларус» засадить поле пшеницей.
"Восемнадцатого-девятнадцатого апреля в Кишинев по моему приглашению приедет президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко", — заявил Додон.
Он также уточнил, что на это время в предусмотрено несколько очень важных двусторонних мероприятий с участием президентов.
Додон совершил визит в Беларусь в июле 2017 года. Тогда он провел ряд двусторонних встреч, посетил некоторые белорусские предприятия и принял участие в открытии фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».
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