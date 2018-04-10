Молдова получит в подарок от Беларуси трактора и МАЗы

Молдова получит пять новых белорусских тракторов МТЗ-82, а также две коммунальные машины, произведенные на Минском автомобильном заводе.

В пресс-службе президента Беларуси отметили, что этот шаг направлен на укрепление белорусско-молдавского сотрудничества и дальнейшего развития отношений между двумя странами в духе традиционной дружбы и взаимопомощи.

Также Лукашенко планирует приехать Молдову с официальным двухдневным визитом 18 апреля по приглашению молдавского лидера Игоря Додона

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Додон пригласил Лукашенко посетить Молдову в декабре прошлого года, тогда он предложил своему коллеге вместе на тракторе «Беларус» засадить поле пшеницей.

"Восемнадцатого-девятнадцатого апреля в Кишинев по моему приглашению приедет президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко", — заявил Додон.

Он также уточнил, что на это время в предусмотрено несколько очень важных двусторонних мероприятий с участием президентов.