Пассажиры смогут летать по маршруту Белоруссия ‐ Татарстан прямыми рейсами

С 26 апреля самолеты авиакомпании «Белавиа» начнут выполнять прямые рейсы между Казанью Минском . Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на местные СМИ.

Самолеты будут летать четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Вылет из Казани в 4:30. В 6:50 борт приземляется в Минске. Полеты будет осуществлять комфортабельный авиалайнер «Embraer 175», рассчитанный на 76 пассажиров.