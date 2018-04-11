Пассажиры смогут летать по маршруту Белоруссия ‐ Татарстан прямыми рейсами 

С 26 апреля самолеты авиакомпании «Белавиа» начнут выполнять прямые рейсы между Казанью и Минском. Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на местные СМИ.
Самолеты будут летать четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Вылет из Казани в 4:30. В 6:50 борт приземляется в Минске. Полеты будет осуществлять комфортабельный авиалайнер «Embraer 175», рассчитанный на 76 пассажиров.
Первый регулярный рейс из Москвы в Каир после перерыва длиною в два с половиной года будет выполнен из терминала F московского аэропорта Шереметьево в среду, 11 апреля в 20:50 по московскому времени.