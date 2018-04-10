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Порошенко заявил об отсутствии прогресса в минском процессе
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Поставщики бытовой техники увеличивают цены

Порошенко заявил об отсутствии прогресса в минском процессе 

РИА Новости 1 час назад
ПОРОШЕНКО ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ С МЕРКЕЛЬ ЗАЯВИЛ, ЧТО В МИНСКОМ ПРОЦЕССЕ НЕТ ПРОГРЕССА, НАДЕЕТСЯ, ЧТО БУДЕТ СОГЛАСОВАНА МИРОТВОРЧЕСКАЯ МИССИЯ ООН В ДОНБАСС
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