Лукашенко заявил, что проблема «тунеядцев» актуальна и для России

В январе Лукашенко подписал декрет, отменяющий обязанность неработающих и не платящих налогов трудоспособных жителей республики уплачивать специальный сбор, решение об уплате которого было принято в 2015 году. После прошедших в Белоруссии акций недовольных решением о так называемом налоге с «тунеядцев» власти решили временно приостановить взимание сбора и усовершенствовать документ. Новый декрет предусматривает, что с 1 января 2019 года неработающие трудоспособные жители будут оплачивать субсидируемые государством услуги по их полной стоимости.

По словам Лукашенко, с решением проблемы «тунеядцев» сталкиваются и в других государствах, к примеру, в России. Он констатировал, что в Белоруссии около 500 тысяч человек трудоспособного возраста не работают. Среди них и те, у кого проблемы с законом. Глава государства также подчеркнул, что основная суть нового декрета в том, чтобы люди работали и оплачивали предоставленные государством услуги, в том числе здравоохранения, ЖКХ.

"Вот что главное — заставить их работать. И это была моя идея, мне ее никто не подсказывал", — отметил глава государства на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ страны. Его слова приводит госагентство Белта.