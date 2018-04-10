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Лукашенко заявил, что проблема «тунеядцев» актуальна и для России
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Лукашенко заявил, что проблема «тунеядцев» актуальна и для России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 10 апр — РИА Новости. Проблема «тунеядцев» актуальна не только для Белоруссии, но и для других стран, в том числе России, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.
В январе Лукашенко подписал декрет, отменяющий обязанность неработающих и не платящих налогов трудоспособных жителей республики уплачивать специальный сбор, решение об уплате которого было принято в 2015 году. После прошедших в Белоруссии акций недовольных решением о так называемом налоге с «тунеядцев» власти решили временно приостановить взимание сбора и усовершенствовать документ. Новый декрет предусматривает, что с 1 января 2019 года неработающие трудоспособные жители будут оплачивать субсидируемые государством услуги по их полной стоимости.
По словам Лукашенко, с решением проблемы «тунеядцев» сталкиваются и в других государствах, к примеру, в России. Он констатировал, что в Белоруссии около 500 тысяч человек трудоспособного возраста не работают. Среди них и те, у кого проблемы с законом. Глава государства также подчеркнул, что основная суть нового декрета в том, чтобы люди работали и оплачивали предоставленные государством услуги, в том числе здравоохранения, ЖКХ.
"Вот что главное — заставить их работать. И это была моя идея, мне ее никто не подсказывал", — отметил глава государства на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ страны. Его слова приводит госагентство Белта.
Ранее правительство Белоруссии определило категории трудоспособных, но не занятых в экономике страны жителей, которые будут платить за субсидируемые государством услуги ЖКХ полную стоимость. Сведения для формирования базы данных не занятых в экономике граждан планируется передать не позднее 1 сентября 2018 года и обновлять далее. Министерству труда и соцзащиты поручено до 30 ноября обеспечить доступ местным органам к базе данных.
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