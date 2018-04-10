Лукашенко захотел поделиться властью 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что часть функций президента страны нужно передать другим ветвям власти.
«Считаю, что некоторые функции от президента должны перейти к другим ветвям власти», — передает ТАСС со ссылкой на БЕЛТА ответ Лукашенко на вопрос об изменении конституции страны на встрече с руководителями белорусских СМИ.
Глава Белоруссии уточнил, что особенно надо усилить роль исполнительной власти.
Впрочем, по словам Лукашенко, это произойдет не сейчас.
«Знаю точно, что этот момент еще не наступил», — сазал он.
Напомним, ранее сообщалось, что белорусы стали намного чаще эмигрировать в Россию.