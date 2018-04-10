Лукашенко захотел поделиться властью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что часть функций президента страны нужно передать другим ветвям власти.

«Считаю, что некоторые функции от президента должны перейти к другим ветвям власти», — передает ТАСС со ссылкой на БЕЛТА ответ Лукашенко на вопрос об изменении конституции страны на встрече с руководителями белорусских СМИ.

Глава Белоруссии уточнил, что особенно надо усилить роль исполнительной власти.

Впрочем, по словам Лукашенко, это произойдет не сейчас.

«Знаю точно, что этот момент еще не наступил», — сазал он.