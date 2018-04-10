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Лукашенко захотел поделиться властью
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Лукашенко захотел поделиться властью 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что часть функций президента страны нужно передать другим ветвям власти.
«Считаю, что некоторые функции от президента должны перейти к другим ветвям власти», — передает ТАСС со ссылкой на БЕЛТА ответ Лукашенко на вопрос об изменении конституции страны на встрече с руководителями белорусских СМИ.
Глава Белоруссии уточнил, что особенно надо усилить роль исполнительной власти.
Впрочем, по словам Лукашенко, это произойдет не сейчас.
«Знаю точно, что этот момент еще не наступил», — сазал он.
Напомним, ранее сообщалось, что белорусы стали намного чаще эмигрировать в Россию.
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