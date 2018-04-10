Лукашенко: СМИ стали мощнее ядерного оружия

Лукашенко заявил, что СМИ в современном мире стали оружием мощнее ядерного

Средства массовой информации в современном мире, где на первый план выходят информационные войны, превратили фактически в оружие, которое может быть мощнее ядерного. Такую точку зрения высказал во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с руководителями белорусских СМИ.

"Средства массовой информации одним ударом могут подмять так, что становится страшно. Именно информационные войны стали отличительной чертой XXI столетия, средства массовой информации превратили в оружие. И, знаете, это оружие мощнее, чем ядерное", — привело его слова агентство БелТА. "Малый "заряд" в виде какой-то новости мгновенно охватывает всю планету", — пояснил он свою точку зрения, добавив, что по уровню "убийственного воздействия не факт, что ядерное оружие мощнее".

Лукашенко также отметил, что пресса, телевидение и интернет "поглощают время" людей и "заполняют сознание". "Любая информация распространяется со скоростью звука. И позитивная, и негативная. И все это превратилось сегодня в информационную войну. И мы это видим повсеместно", — добавил глава государства.

По словам президента, Белоруссия — исключительно мирная страна. "Никакая агрессия никогда не будет исходить с нашей земли. Но и в обиду мы себя не должны давать как в военном, так и в информационном отношении. Горячей войны быть не может сегодня. Все начинается с вас. На передний план выходите вы — журналисты", — сказал Лукашенко, обращаясь к представителям прессы.

Как заключил Лукашенко, именно журналисты должны формировать конструктивное общественное мнение через своевременную и объективную подачу материала.