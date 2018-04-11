Парламент Киргизии отправил в отставку генпрокурора

Парламент Киргизии поддержал отставку генерального прокурора республики Индиры Джолдубаевой, которую попросил уволить президент Сооронбай Жээнбеков , сообщают местные СМИ.

В представлении об отставке чиновника глава республики отметил, что основной причиной для подобного кадрового решения являются якобы имевшие место нарушения прав граждан.

За отставку проголосовали 105 депутатов республиканского парламента, против выступили двое.

По Конституции президент освобождает генпрокурора от должности с согласия не менее половины от общего числа депутатов парламента. Пост генерального прокурора Индира Джолдубаева, которой 11 апреля исполнилось 39 лет, заняла в январе 2015 года. До назначения она заведовала отделом судебной реформы и соблюдения законности в аппарате президента страны.

Джолдубаевой угрожает судебное преследование по статье «привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности».

Проверкой было установлено, что из 35 оправданных судами граждан 23 из них всё ещё были в заключении. За необоснованные вердикты никто не понёс наказание, констатировали в парламенте.