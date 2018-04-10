Ещё
В Белоруссии началась активная фаза совместных с Россией тактических учений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Белоруссии началась активная фаза совместных с Россией тактических учений 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 10 апр — РИА Новости. Активная фаза белорусско-российских тактических учений началась 10 апреля в Белоруссии, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны республики.
"С 10 по 12 апреля на полигоне Брестский проходит активная фаза совместного белорусско-российского батальонного тактического учения с боевой стрельбой и десантированием", — говорится в сообщении.
Там отмечается, что в учении от вооруженных сил Белоруссии принимают участие подразделения 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций, от Российской Федерации — подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск.
"Учебными целями данного учения являются получение практики личным составом в совместном выполнении задач с применением штатного оружия, снаряжения и техники, совершенствование полевой выучки военнослужащих, а также выработка единых взглядов на методику подготовки и проведения совместных тактических учений", — подчеркивается в сообщении.
Там говорится, что предусмотрена отработка учебно-боевых действий совместного подразделения по ведению контрдиверсионных действий, поиску и уничтожению условных диверсионных разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований.
"Немаловажным моментом является то, что участие белорусских десантников в учении позволит обменяться опытом с российскими коллегами, получить практику в отработке вопросов совместных действий в различных условиях обстановки", — добавили в пресс-службе.
РИА Новости: последние новости
Узбекистан заявил о готовности сотрудничать с США в военной сфере МО Белоруссии: нельзя урегулировать ситуацию в Донбассе методами геноцида "Теория заблуждений". Белорусская народная республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-14895
Рубль продолжил резкое падение366
МиГ-31 превратили в крылатую ракету73
Гиперзвуковые ракеты США оказались в России63
Познер ответил на вопрос о совете Путину24
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:22
Первые электробусы запустят этой осенью
Новости Москвы
04:14
Москвичам пообещали похолодание и дождь
Погода Новости Москвы
00:44
Скульптуры работы Мотовилова открыли после реставрации
Новости Москвы
00:19
Мэр вручил настоятелям храмов подарочные сертификаты
Новости Москвы
01:04
Москву накроют дожди и грозы
Общество Новости Москвы
01:00
Центры госуслуг украсили архитектурной подсветкой
Новости Москвы
03:35
Благотворительный забег пройдет 22 апреля
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение