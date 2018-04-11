Президент Беларуси встретился с журналистами государственных СМИ

Во время откровенного четырехчасового разговора обсуждались многие вопросы, в том числе подготовка журналистских кадров, вещание основных телеканалов на собственной платформе, создание в перспективе крупного медиацентра. Одной из главных тем стала резко возросшая роль средств массовой информации в современном обществе. Интернет сегодня зачастую становится полем деятельности для деструктивных сил. Как этому противостоять? Вопрос актуален и для российской аудитории.

Александр Лукашенко был предельно откровенен в оценке современных угроз:

— Средства массовой информации сегодня могут поразить так, что становится страшно. Информационные войны являются отличительной чертой XXI века. СМИ превратились в оружие, любая информация распространяется со скоростью звука, и все это становится мощнее ядерной бомбы.

В этой ситуации возрастает ответственность журналистов за достоверность излагаемой информации. Главная их задача — борьба за умы и души людей.

Президент Беларуси обсудил с участниками встречи обновленный закон о СМИ, проект которого сейчас активно обсуждается. В частности, следует поставить в равные условия государственные газеты, телевидение, в которых журналисты открыто выступают под собственной фамилией и сполна отвечают перед законом и обществом за излагаемые факты, и интернет-ресурсы, где анонимность стала нормой. Отсюда и безнаказанность за безответственные и провокационные информационные вбросы.

— Наша цель — защитить общество от деструктивной информации, — отметил Александр Лукашенко.

Журналисты, в свою очередь, подняли вопрос о том, что некоторые чиновники под любыми предлогами уходят от общения с прессой, тем самым лишая общество объективной и оперативной информации.

Белорусские телеканалы не имеют сегодня прямого доступа в российскую сетку вещания

Александр Лукашенко жестко отреагировал на такую «позицию» и потребовал строго разбираться с теми, кто игнорирует обращения прессы. Представитель государства обязан озвучивать свою позицию по актуальным темам.

Конечно, и сами журналисты, чтобы привлечь читателя, слушателя, зрителя, должны работать значительно лучше. Намечается создать в стране единый медиацентр, откуда будут вещать телеканалы.

Более ответственно следует подходить к подготовке журналистских кадров. А национальное телевидение должно заметно прибавить в качестве и дать «картинку» не хуже, чем у соседей, подчеркнул Президент.

В этом контексте был поднят вопрос о распространении объективной информации о жизни белорусов за рубежом, прежде всего в братской России . Пока, по мнению белорусского лидера, россияне еще недостаточно хорошо информированы о том, как живут их партнеры по Союзному государству. В том числе по той причине, что белорусские телеканалы не имеют прямого доступа в российскую сетку вещания.

Зашла речь на встрече и о качестве белорусских продуктов питания. Тема, интересная для россиян тем, что они сами охотно покупают белорусские молоко, мясные продукты, овощи и фрукты. Между тем качество белорусской продукции некоторые российские чиновники пытаются поставить под сомнение. Вводятся ограничения на ее поставки в Россию. Александр Лукашенко заверил, что необходимость обеспечить безопасность белорусского продовольствия — это его жесточайшее требование. И оно неукоснительно соблюдается. Об этом красноречиво говорит тот факт, что продукты белорусских марок охотно приобретают Китай и страны Евросоюза

Александр Лукашенко поделился своей диетой: утром — яйца, днем — мясо, вечером — рыба

Да и сам Президент употребляет те же продукты, что и простые граждане. Молоко и сметану, рассказал он, для него часто покупают в обычных магазинах, мясо — на минском Комаровском рынке. Александр Лукашенко даже поделился своей диетой. Утром — яйца, днем — мясо, вечером — рыба. Разумеется, поступающие на обеденный стол главы государства продукты соответствующим образом проверяются. И еще не было случая, чтобы ему доложили о плохом качестве того или иного вида продукции.

Под занавес встречи Президенту преподнесли подарок — портрет, выполненный из слов, которые он часто любит произносить.