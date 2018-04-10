Лукашенко встретится с коллективами государственных СМИ

Перспективы развития новостного вещания в Беларуси и актуальные задачи, стоящие перед журналистами страны, будут 10 апреля в центре внимания Александра Лукашенко на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных средств массовой информации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Как стало известно, встреча состоится в на площадке Белтелерадиокомпании. Президента познакомят с ее техническим переоснащением, в частности, переходе на вещание в HD-формате. В телестудии на встрече с главой государства будут присутствовать более 130 журналистов, представляющих также Второй национальный канал, Столичное телевидение, информагентство БЕЛТА, редакцию газеты «Советская Белоруссия» , издательский дом «Звязда» и национальный филиал межгосударственной телерадиокомпании «МИР»

По информации пресс-службы президента, все они смогут стать активными участниками откровенного диалога и задать Александру Лукашенко интересующие их вопросы. Самые интересные моменты и подробности разговора с белорусским лидером выйдут в новостном эфире на центральных белорусских телеканалах. Кроме того, у интернет-пользователей будет возможность передать свой вопрос главе государства. Белорусский лидер в рамках встречи с представителями СМИ ответит на самые оригинальные вопросы.