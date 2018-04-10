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Представители ВС РФ и Казахстана обсудили противодействие современным угрозам
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Представители ВС РФ и Казахстана обсудили противодействие современным угрозам 

ТАСС 50 минут назад
АСТАНА, 10 апреля. /ТАСС/. Представители руководства министерства обороны Казахстана встретились с командующим войсками Центрального военного округа Вооруженных сил России Александром Лапиным, стороны обсудили противодействие современным угрозам. Об этом во вторник сообщила пресс-служба минобороны Казахстана.
"В ходе встречи стороны обсудили вопросы противодействия современным вызовам и угрозам, а также выработки мер по их устранению. Также в рамках визита организовано выступление генерал-лейтенанта Александра Лапина перед руководящим составом и слушателями Национального университета обороны имени первого президента Республики Казахстан — Елбасы (лидера нации) на тему «Планирование и результаты операции Военно-космических Сил России в Сирийской Арабской Республике», — говорится в сообщении.
Отмечено, что в рамках пребывания в Национальном университете обороны «военная делегация ознакомилась с учебно-материальной базой, посетила аудиторию военного искусства Индии и Китая, факультеты Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана, Пограничной службы».
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