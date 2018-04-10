Автобусы между Таджикистаном и Узбекистаном запустят в мае 

Автобусное сообщение, которое соединит крупные города Таджикистана и Узбекистана, откроется в мае. Соответствующее соглашение представители Министерства транспорта подпишут в Ташкенте в пятницу, 13 апреля, передает телеканал «МИР 24».
Всего будет открыто пять регулярных маршрутов. Так, из Душанбе автобусы будут отправляться в узбекские города Денау и Термез, из Пенджикента — в Самарканд, а из Худжанда — в Ташкент и Фергану.
Тарифы на проезд и график их движения будут объявлены после подписания соглашения.
Автобусное сообщение и регулярные авиарейсы между городами Узбекистана и Таджикистана были прекращены в 1992 году. Наконец, в апреле 2017 года, после долгого перерыва было возобновлено воздушное сообщение. А в средине марта нынешнего года между странами был снят визовый режим.
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