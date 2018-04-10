Автобусы между Таджикистаном и Узбекистаном запустят в мае

Всего будет открыто пять регулярных маршрутов. Так, из Душанбе автобусы будут отправляться в узбекские города Денау Термез , из Пенджикента — в Самарканд, а из Худжанда — в Ташкент и Фергану

Тарифы на проезд и график их движения будут объявлены после подписания соглашения.

Автобусное сообщение и регулярные авиарейсы между городами Узбекистана и Таджикистана были прекращены в 1992 году. Наконец, в апреле 2017 года, после долгого перерыва было возобновлено воздушное сообщение. А в средине марта нынешнего года между странами был снят визовый режим.

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