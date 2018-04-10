Казахстан ратифицировал поправки в соглашение об избежании двойного налогообложения с Беларусью

Астана , 9 апреля / Синьхуа / — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации поправок в соглашение об избежании двойного налогообложения с Беларусью . Об этом сегодня сообщила пресс-служба казахстанского лидера. Протокол позволит развивать и расширять сотрудничество налоговых служб обоих государств, обмениваться информацией, упростить процедуры признания документов, подтверждающих резидентство, сказал ранее министр финансов Казахстана Бахыт Султанов Товарооборот между Казахстаном и Беларусью за последние 10 лет составил 5,8 млрд долларов. —0—