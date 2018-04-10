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Казахстан ратифицировал поправки в соглашение об избежании двойного налогообложения с Беларусью
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Казахстан ратифицировал поправки в соглашение об избежании двойного налогообложения с Беларусью 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Астана, 9 апреля /Синьхуа/ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации поправок в соглашение об избежании двойного налогообложения с Беларусью. Об этом сегодня сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
Протокол позволит развивать и расширять сотрудничество налоговых служб обоих государств, обмениваться информацией, упростить процедуры признания документов, подтверждающих резидентство, сказал ранее министр финансов Казахстана Бахыт Султанов.
Товарооборот между Казахстаном и Беларусью за последние 10 лет составил 5,8 млрд долларов. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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