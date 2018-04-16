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Экс-президент Армении рассказал о политических изменениях в стране
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Экс-президент Армении рассказал о политических изменениях в стране 

RT на русском 40 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
Бывший президент Армении Серж Саргсян рассказал газете «Известия» о политических изменениях в стране.
«На самом деле мы уже несколько дней живём в парламентской республике. И завтра депутаты изберут премьер-министра. Таким образом, будут сформированы все основные органы управления государства», — заявил он.
По его словам, конституционные изменения в стране начались в 2005 году (когда прошёл референдум по изменениям конституции, после чего стартовал переход к смешанной форме правления), а с 2007-го они вступили в законную силу.
«Возврат к президентской форме правления не был бы позитивно воспринят в нашем обществе. Ведь и выборы президента 2008 года прошли негладко. Почти все политические силы требовали поменять форму правления на парламентскую», — сказал Саргсян.
Он отметил, что было принято решение сбалансировать политическую структуру Армении, которая теперь отличается сильной законодательной властью парламента, перед которым кабмин несёт полную ответственность.
Ранее сообщалось, что парламент Армении избрал новым президентом республики кандидата от правящей Республиканской партии Армена Саркисяна.
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