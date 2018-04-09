В Туркмении началась охота на меломанов

Туркмении правоохранительные органы начали штрафовать жителей Ашхабада , слушающих на улице музыку через наушники. Об этом сообщает портал «Альтернативные новости Туркменистана».

Как отмечается, подобные случаи происходят с начала апреля. Жители туркменской столицы указывают, что полицейские, штрафуя горожан, ссылаются на некое «новое положение», которое, впрочем, не было предъявлено ни одному из оштрафованных пешеходов.

Свои действия полицейские мотивируют тем, что слушающие музыку пешеходы могут не услышать подъезжающий сзади или сбоку автомобиль, что может привести к наезду. Сами сотрудники правоохранительных органов утверждают, что им дано указание штрафовать пешеходов, чьи уши закрыты наушниками. Они ссылаются на некий приказ министра внутренних дел, желающего снизить количество ДТП на дорогах.

«Я переходил проспект Махтумкули, близ посольства США. На той стороне дороге меня остановил пеший патруль и потребовал пройти в опорный пункт для оформления штрафа. В отделение идти не хотелось, да и времени не было, поэтому с полицейским мы "договорились“ на месте — 20 манатов (335 рублей — прим. «Ленты.ру»), и никакого нарушения не было», — рассказал один из собеседников портала.