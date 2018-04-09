Узбекистан заявил о готовности сотрудничать с США в военной сфере

Мирзиеев утвердил приоритетные направления развития внешнеполитического и внешнеэкономического сотрудничества Узбекистана с основными зарубежными партнерами на среднесрочную перспективу.

"Важным направлением внешней политики Республики Узбекистан является развитие взаимовыгодного и многопланового взаимодействия с Соединенными Штатами Америки… Планируется продолжение военно-технического сотрудничества, взаимодействия в области военного образования и подготовки кадров", — говорится в тексте документа.

В соответствии с документом, Узбекистан намерен активизировать диалог с США по линии науки и техники, в вопросах модернизации экономики. Республика также планирует заключение нового расширенного соглашения о партнерстве и сотрудничестве с ЕС , создание узбекско-европейского совета по иностранным инвестициям, получение европейских тарифных преференций в рамках Генеральной системы преференций плюс (ГСП+), говорится в тексте указа.

Италией, Францией и "Узбекистан заинтересован в углублении и расширении взаимодействия с Европейским союзом, ведущими государствами Европы, прежде всего, Германией Великобританией , а также со странами Центральной и Восточной Европы", — отмечается в указе.