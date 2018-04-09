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Узбекистан заявил о готовности сотрудничать с США в военной сфере
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Узбекистан заявил о готовности сотрудничать с США в военной сфере 

РИА Новости 1 час назад
ТАШКЕНТ, 9 апр — РИА Новости. Узбекистан продолжит военно-техническое сотрудничество с США в сфере модернизации вооруженных сил, соответствующий указ президента страны Шавката Мирзиеева опубликован в понедельник в национальной законодательной базе.
Мирзиеев утвердил приоритетные направления развития внешнеполитического и внешнеэкономического сотрудничества Узбекистана с основными зарубежными партнерами на среднесрочную перспективу.
"Важным направлением внешней политики Республики Узбекистан является развитие взаимовыгодного и многопланового взаимодействия с Соединенными Штатами Америки… Планируется продолжение военно-технического сотрудничества, взаимодействия в области военного образования и подготовки кадров", — говорится в тексте документа.
В соответствии с документом, Узбекистан намерен активизировать диалог с США по линии науки и техники, в вопросах модернизации экономики. Республика также планирует заключение нового расширенного соглашения о партнерстве и сотрудничестве с ЕС, создание узбекско-европейского совета по иностранным инвестициям, получение европейских тарифных преференций в рамках Генеральной системы преференций плюс (ГСП+), говорится в тексте указа.
"Узбекистан заинтересован в углублении и расширении взаимодействия с Европейским союзом, ведущими государствами Европы, прежде всего, Германией, Италией, Францией и Великобританией, а также со странами Центральной и Восточной Европы", — отмечается в указе.
Мирзиеев в сентябре 2017 года в рамках участия на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провел ряд встреч с представителями американских компаний и принял участие в двустороннем бизнес-форуме. По итогам форума с компаниями США был подписан пакет документов на общую сумму около 2,6 миллиарда долларов в нефтегазовой и нефтехимической сферах, машиностроении, электротехнической промышленности и гражданской авиации. По данным узбекской стороны, объем инвестиций американских компаний в экономику республики составил около 600 миллионов долларов. Более 160 предприятий с участием компаний США осуществляют в Узбекистане свою деятельность.
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