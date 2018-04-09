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Учения российских и белорусских десантников унифицируют тактику их действий
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Учения российских и белорусских десантников унифицируют тактику их действий 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БРЕСТ, 9 апр — РИА Новости. Начавшиеся под Брестом совместные маневры российских и белорусских десантников будут способствовать унификации тактики их действий, сообщил журналистам в понедельник руководитель белорусско-российских учений командир 38-й десантно-штурмовой бригады сил специальных операций ВС Белоруссии полковник Дмитрий Соболь.
В учениях задействованы подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ и 38-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады сил специальных операций (ССО) ВС Белоруссии. Для российских десантников — это первые в 2018 году международные учения за пределами РФ. Их активная фаза пройдет в три этапа с 10 по 12 апреля на полигоне Брестский.
"Мы живем в Союзном государстве, поэтому должны уметь действовать вместе, сообща, понимать правильно команды друг друга; тактика действий должна быть одинакова", — сказал Соболь.
Белорусский комбриг отметил, что основная тематика совместных учений — это выявление, обнаружение незаконных вооруженных формирований, их блокирование и уничтожение.
"Учение проводится в три этапа. На первом и втором этапе предусмотрено десантирование личного состава. На первом этапе — десантирование на жизненно важный для инфраструктуры города объект или вблизи объекта, который захвачен незаконными вооруженными формированиями (НВФ). Второй этап — массовое десантирование батальонной тактической группы для последующего уничтожения НВФ с боевой стрельбой", — пояснил Соболь.
Он подчеркнул, что подобные маневры показывают слаженность российских и белорусских подразделений. «Для россиян и наш опыт интересен, а нам очень интересен опыт ВДВ РФ, потому что он — серьезный, боевой, и мы, конечно, его с удовольствием перенимаем», — заключил руководитель совместных учений.
Ранее Минобороны России сообщило, что в совместных учениях в Брестской области Республики Беларусь задействованы более 600 человек и около 100 единиц военной техники, в том числе вертолеты Ми-8 ВВС и войск ПВО ВС Белоруссии. От российской стороны в маневрах принимает участие усиленная десантно-штурмовая рота 104-го десантно-штурмового полка псковского соединения ВДВ общей численностью более 100 человек, от белорусской — подразделения 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
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