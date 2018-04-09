Учения российских и белорусских десантников унифицируют тактику их действий

БРЕСТ, 9 апр — РИА Новости . Начавшиеся под Брестом совместные маневры российских и белорусских десантников будут способствовать унификации тактики их действий, сообщил журналистам в понедельник руководитель белорусско-российских учений командир 38-й десантно-штурмовой бригады сил специальных операций ВС Белоруссии полковник Дмитрий Соболь.

В учениях задействованы подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ и 38-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады сил специальных операций (ССО) ВС Белоруссии. Для российских десантников — это первые в 2018 году международные учения за пределами РФ. Их активная фаза пройдет в три этапа с 10 по 12 апреля на полигоне Брестский.

"Мы живем в Союзном государстве, поэтому должны уметь действовать вместе, сообща, понимать правильно команды друг друга; тактика действий должна быть одинакова", — сказал Соболь.

Белорусский комбриг отметил, что основная тематика совместных учений — это выявление, обнаружение незаконных вооруженных формирований, их блокирование и уничтожение.

"Учение проводится в три этапа. На первом и втором этапе предусмотрено десантирование личного состава. На первом этапе — десантирование на жизненно важный для инфраструктуры города объект или вблизи объекта, который захвачен незаконными вооруженными формированиями (НВФ). Второй этап — массовое десантирование батальонной тактической группы для последующего уничтожения НВФ с боевой стрельбой", — пояснил Соболь.

Он подчеркнул, что подобные маневры показывают слаженность российских и белорусских подразделений. «Для россиян и наш опыт интересен, а нам очень интересен опыт ВДВ РФ, потому что он — серьезный, боевой, и мы, конечно, его с удовольствием перенимаем», — заключил руководитель совместных учений.