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Под Брестом завершились учения российских и белорусских десантников
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Под Брестом завершились учения российских и белорусских десантников 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
БРЕСТ, 13 апр — РИА Новости. Десантно-штурмовые подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и сил специальных операций (ССО) ВС Белоруссии завершили активную фазу тактических учений на полигоне Брестский, сообщило в пятницу Минобороны России.
В настоящее время российские и белорусские десантники готовятся к убытию в пункты постоянной дислокации.
"Под Брестом завершилось совместное тактическое учение десантно-штурмовых подразделений ВДВ России и ССО Республики Беларусь. Официальная церемония закрытия состоялась на полигоне Брестский", — сказано в сообщении.
В нем отмечено, что «за отличную выучку и профессионализм, проявленные в ходе учений, были награждены около 100 военнослужащих обеих стран».
С успешным окончанием совместных учений их участников поздравили генеральный консул РФ в Бресте Игорь Конякин, представители командования ВДВ России и ССО ВС Белоруссии.
Активная фаза совместных учений подразделений псковской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России и 38-й гвардейской десантно-штурмовой бригады ССО ВС Белоруссии прошла в Брестской области Республики Беларусь с 10 по 12 апреля. В ходе маневров «крылатая пехота» двух стран десантировалась воздушным и посадочным способами из вертолетов Ми-8 в назначенные районы, совместно отработала ведение контрдиверсионных действий по обнаружению, блокированию и уничтожению отрядов условных незаконных вооруженных формирований.
В учениях на полигоне Брестский были задействованы более 600 десантников и около 100 единиц военной техники, в том числе вертолеты Ми-8 ВВС и войск ПВО ВС Белоруссии. От российской стороны в маневрах участвовала усиленная десантно-штурмовая рота 104-го десантно-штурмового полка псковского соединения ВДВ общей численностью более 100 человек. Для российских десантников — это были первые в 2018 году международные учения за пределами РФ.
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