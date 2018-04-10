Ещё
Белорусские десантники на учениях в России освоили миротворчество
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белорусские десантники на учениях в России освоили миротворчество 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: РИА Новости
БРЕСТ, 10 апр — РИА Новости. Белорусские десантники на совместных с российскими коллегами учениях в Ульяновской области освоили навыки миротворческой деятельности, сообщил журналистам во вторник командир 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций (ССО) ВС Белоруссии полковник Дмитрий Соболь.
Совместные учения подразделений ВДВ России и сил специальных операций ВС Белоруссии прошли на полигоне Поливна в Ульяновской области 19-22 марта 2018 года.
"Учение, которое было в Ульяновске, интересно тем, что тематика была миротворческой. От нас принимала участие усиленная рота. Было интересно, потому что для нас это ново. Занятия по этой тематике, конечно, у нас проходят, но скорее ознакомительного характера. А там наша рота позанималась практически на базе 31-й десантно-штурмовой бригады ВДВ РФ", — сказал Соболь.
Он отметил, что это соединение Воздушно-десантных войск России «выполняет серьезные задачи. По словам Соболя, „опыта очень много в бригаде“.
»Конечно, нашим военнослужащим было очень интересно, тем более, тематика миротворческая. Мы многое взяли для себя", — заявил белорусский комбриг.
По его словам, Россия и Белоруссия уже четыре года как минимум занимаются совместными мероприятиями, в том числе батальонными тактическими учениями, тактическими учениями с бригадами.
"Взаимодействие налажено серьезное. Спасибо нашим командующим — ВДВ России и ССО Республики Беларусь", — заключил Соболь.
В Брестской области Белоруссии под руководством полковника Соболя с 10 по 12 апреля проходит активная фаза совместных учений подразделений псковской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России и 38-й гвардейской десантно-штурмовой бригады ССО ВС Белоруссии.
В ходе маневров, которые пройдут в три этапа, военнослужащие двух стран будут десантироваться воздушным и посадочным способом в назначенные районы, где отработают навыки ведения контрдиверсионных действий по обнаружению, блокированию и уничтожению отрядов условных незаконных вооруженных формирований.
В учениях на полигоне Брестский задействованы более 600 человек и около 100 единиц военной техники, в том числе вертолеты Ми-8 ВВС и войск ПВО ВС Белоруссии. От российской стороны в маневрах участвует усиленная десантно-штурмовая рота 104-го десантно-штурмового полка псковского соединения ВДВ общей численностью более 100 человек. Для российских десантников это первые в 2018 году международные учения за пределами России.
РИА Новости: последние новости
Узбекистан заявил о готовности сотрудничать с США в военной сфере Лукашенко заявил, что проблема "тунеядцев" актуальна и для России ЦИК изучит сообщения о принуждении петербуржцев к голосованию на выборах
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля162
Поставщики бытовой техники увеличивают цены168
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста80
Порошенко повторит действия США против России122
Набиуллина прокомментировала падение рубля344
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
05:37
Поставщики бытовой техники увеличивают цены
Личный счет Экономика
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
09:28
Лавров пообещал посетить Пхеньян
Политика Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение