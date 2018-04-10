Белорусские десантники на учениях в России освоили миротворчество

БРЕСТ, 10 апр — РИА Новости . Белорусские десантники на совместных с российскими коллегами учениях в Ульяновской области освоили навыки миротворческой деятельности, сообщил журналистам во вторник командир 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций (ССО) ВС Белоруссии полковник Дмитрий Соболь.

Совместные учения подразделений ВДВ России и сил специальных операций ВС Белоруссии прошли на полигоне Поливна в Ульяновской области 19-22 марта 2018 года.

"Учение, которое было в Ульяновске , интересно тем, что тематика была миротворческой. От нас принимала участие усиленная рота. Было интересно, потому что для нас это ново. Занятия по этой тематике, конечно, у нас проходят, но скорее ознакомительного характера. А там наша рота позанималась практически на базе 31-й десантно-штурмовой бригады ВДВ РФ", — сказал Соболь.

Он отметил, что это соединение Воздушно-десантных войск России «выполняет серьезные задачи. По словам Соболя, „опыта очень много в бригаде“.

»Конечно, нашим военнослужащим было очень интересно, тем более, тематика миротворческая. Мы многое взяли для себя", — заявил белорусский комбриг.

По его словам, Россия и Белоруссия уже четыре года как минимум занимаются совместными мероприятиями, в том числе батальонными тактическими учениями, тактическими учениями с бригадами.

"Взаимодействие налажено серьезное. Спасибо нашим командующим — ВДВ России и ССО Республики Беларусь", — заключил Соболь.

В Брестской области Белоруссии под руководством полковника Соболя с 10 по 12 апреля проходит активная фаза совместных учений подразделений псковской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России и 38-й гвардейской десантно-штурмовой бригады ССО ВС Белоруссии.

В ходе маневров, которые пройдут в три этапа, военнослужащие двух стран будут десантироваться воздушным и посадочным способом в назначенные районы, где отработают навыки ведения контрдиверсионных действий по обнаружению, блокированию и уничтожению отрядов условных незаконных вооруженных формирований.

В учениях на полигоне Брестский задействованы более 600 человек и около 100 единиц военной техники, в том числе вертолеты Ми-8 ВВС и войск ПВО ВС Белоруссии. От российской стороны в маневрах участвует усиленная десантно-штурмовая рота 104-го десантно-штурмового полка псковского соединения ВДВ общей численностью более 100 человек. Для российских десантников это первые в 2018 году международные учения за пределами России.