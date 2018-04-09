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Правительство Армении ушло в отставку после инаугурации Саргсяна
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Правительство Армении ушло в отставку после инаугурации Саргсяна 

Мир24 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
После инаугурации президента Армении Армена Саргсяна правительство республики во главе с премьером Кареном Карапетяном ушло в отставку, сообщает «Интерфакс».
«Премьер-министр Карен Карапетян посетил резиденцию президента Армении, в соответствии с требованиями Конституции представил отставку правительства. Президент Армен Саркисян отставку правительства принял», — сказали пресс-секретарь премьера Арам Араратян.
Выборы нового главы правительства состоятся 17 апреля в парламенте. Напомним, что в связи с переходом республики на парламентскую форму правления именно в руках премьера будет сконцентрирована власть в стране.
Право выдвижения кандидата на эту должность есть у Республиканской партии, имеющей абсолютное большинство в парламенте. Лидером партии является бывший президент страны Серж Саргсян, ожидается, что именно он станет премьером.
После избрания премьер должен представить президенту список министров и кандидатов на посты заместителей. До формирования нового состава правительства действующие министры продолжат исполнять свои обязанности.
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