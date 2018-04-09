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Новый президент Армении вступил в должность
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Новый президент Армении вступил в должность 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Победивший на выборах президента Армении Армен Саркисян вступил в должность на заседании парламента республики, передает РИА «Новости».
"Клянусь быть верным конституции республики Армения, при осуществлении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и вложить все свои силы в дело укрепления национального единства", — сказал президент.
Отмечается, что глава государства впервые был избран депутатами парламента, а не в результате общенародного голосования. После вступления в должность Саркисян принял отставку правительства, члены которого будут работать до момента формирования нового кабинета министров.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о победе правящей коалиции «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» на парламентских выборах в стране.
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