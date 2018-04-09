Новый президент Армении вступил в должность

"Клянусь быть верным конституции республики Армения, при осуществлении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и вложить все свои силы в дело укрепления национального единства", — сказал президент.

Отмечается, что глава государства впервые был избран депутатами парламента, а не в результате общенародного голосования. После вступления в должность Саркисян принял отставку правительства , члены которого будут работать до момента формирования нового кабинета министров.