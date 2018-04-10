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В Ташкенте обсуждены перспективы экономического сотрудничества между Узбекистаном и Бангладеш
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В Ташкенте обсуждены перспективы экономического сотрудничества между Узбекистаном и Бангладеш 

ИА Синьхуа 10 апреля 2018
Ташкент, 10 апреля /Синьхуа/ — В Торгово-промышленной палате Узбекистана сегодня состоялся семинар о перспективах торгово-экономического сотрудничества с Бангладеш, сообщила сегодня пресс-служба ведомства.
По словам министра иностранных дел Бангладеш Шахрияра Алама, осуществляемые в Узбекистане реформы повысили инвестиционную привлекательность страны.
Участники обменялись мнениями по стимулированию создания совместных предприятий в сферах производства готовой текстильной продукции, черной металлургии, химической и фармацевтической промышленности, оказания услуг, связанных с недвижимостью.
В Узбекистане действуют 6 предприятий, созданных с участием инвестиций из Бангладеш. —0—
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