В Ташкенте обсуждены перспективы экономического сотрудничества между Узбекистаном и Бангладеш

По словам министра иностранных дел Бангладеш Шахрияра Алама, осуществляемые в Узбекистане реформы повысили инвестиционную привлекательность страны.

Участники обменялись мнениями по стимулированию создания совместных предприятий в сферах производства готовой текстильной продукции, черной металлургии, химической и фармацевтической промышленности, оказания услуг, связанных с недвижимостью.

В Узбекистане действуют 6 предприятий, созданных с участием инвестиций из Бангладеш. —0—