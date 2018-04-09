Главы МИД РФ и Таджикистана обсудят двусторонние связи и внешнеполитическое взаимодействие

Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , «стороны обменяются мнениями по широкому кругу вопросов международной обстановки, двусторонних отношений, внешнеполитического взаимодействия». Особое внимание, отметила она, министры уделят реализации итогов российско-таджикистанского саммита в феврале 2017 года.

Ядерная энергетика и миграция

Президент России Владимир Путин посетил Душанбе и встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном 27 февраля 2017 года. Российский лидер оценил уровень отношений с Таджикистаном как стратегическое партнерство. Основными итогами визита стало подписание соглашений о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики и по вопросам трудовой миграции.

На переговорах год назад президенты обсуждали также развитие сотрудничества в области культуры, планы по поддержанию и развитию русского языка в Таджикистане, в том числе за счет инвестиций в строительство школ, взаимодействие по линии СНГ и ОДКБ. 4 апреля Таджикистан в числе других государств ОДКБ выступил в Организации по запрещению химического оружия с заявлением, содержавшим требование провести расследование дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в соответствии с международными правовыми нормами.

Договоренности в сфере атомной энергетики открывают широкие перспективы по сотрудничеству в ядерной сфере, которые через год после подписания соглашения остаются нереализованными. В области трудовой миграции особенный интерес Душанбе вызывает возможность амнистии для совершивших административные правонарушения граждан республики. Во время визита Путина в Таджикистан окончательно этот вопрос решен не был.

Россия остается для Таджикистана ключевым стратегическим партнером. Ее доля во внешнеторговом обороте составляет 25%, в общем объеме иностранных инвестиций — около 20%. При этом потенциал для дальнейшего наращивания связей сохраняется, например в области сельского хозяйства.

Отношения Москвы и Душанбе не всегда безоблачны. В начале апреля Таджикистан объявил о приостановке полетов в республику ряда российских авиакомпаний, Россия заявила, что примет аналогичные меры и введет ограничения для авиаперевозчиков из Таджикистана. 4 апреля в Москве прошли переговоры между представителями авиационных властей двух стран, по итогам которых было объявлено, что стороны ограничения на полеты вводить не будут.

Афганская граница

Во внешнеполитической сфере основными вопросами в отношениях России и Таджикистана являются развитие взаимодействие в Центральной Азии и противостояние исходящим из Афганистана угрозам.

Киргизии, В Центрально-Азиатском регионе в последние годы набирают силу проекты экономической интеграции и развития инфраструктуры, за которыми следует укрепление политического взаимодействия государств региона. 15 марта в Астане состоялась встреча президентов Казахстана Узбекистана и Таджикистана с участием председателя парламента Туркмении . Россия приветствует развитие регионального сотрудничества и выказывает готовность участвовать в реализуемых там проектах.

В блокировании угроз с афганской территории Москва и Душанбе сотрудничают практически с момента образования независимого Таджикистана. Соответствующие задачи выполняет 201-я российская военная база — крупнейшая за пределами России (сформирована в 2004 году из располагавшейся там же 201-й мотострелковой дивизии). В 2012 году Россия и Таджикистан подписали соглашение, продлевающее срок ее пребывания до 2042 года.