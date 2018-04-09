В Азербайджане оппозиция проведет митинг после президентских выборов

БАКУ , 9 апр — РИА Новости . Оппозиция, ранее бойкотирующая президентские выборы в Азербайджане , намерена провести митинг в Баку 14 апреля, сообщил глава оппозиционной Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли.

Президентские выборы в Азербайджане запланированы на среду. Ряд оппозиционных партий, в частности, «Национальный совет», «Партия народного фронта» и «Мусават», заявили о бойкоте выборов.

"Всенародный митинг против сфальсифицированных выборов пройдет 14 апреля", — написал Керимли на своей странице в Facebook.