В Азербайджане оппозиция проведет митинг после президентских выборов 

БАКУ, 9 апр — РИА Новости. Оппозиция, ранее бойкотирующая президентские выборы в Азербайджане, намерена провести митинг в Баку 14 апреля, сообщил глава оппозиционной Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли.
Президентские выборы в Азербайджане запланированы на среду. Ряд оппозиционных партий, в частности, «Национальный совет», «Партия народного фронта» и «Мусават», заявили о бойкоте выборов.
"Всенародный митинг против сфальсифицированных выборов пройдет 14 апреля", — написал Керимли на своей странице в Facebook.
Борьбу за высший государственный пост будут вести восемь человек: кандидат от правящей партии «Новый Азербайджан», действующий президент страны Ильхам Алиев; Гудрат Гасангулиев от партии «Народный фронт целостного Азербайджана»; Араз Ализаде от Социал-демократической партии Азербайджана; Фарадж Гулиев от партии «Национальное движение возрождения»; Рази Нуруллаев от «Инициативной группы фронтистов»; Хафиз Гаджиев от партии «Современный Мусават»; самовыдвиженец Захид Орудж; Сардар Мамедов от Демократической партии Азербайджана.