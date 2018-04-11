Володин встретился с главой нижней палаты парламента Белоруссии в преддверии ПА ОДКБ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 апреля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу по вопросам межпарламентского взаимодействия с председателем Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко в преддверии заседания Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила в среду пресс-служба Госдумы.
"Вячеслав Володин встретился с председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимиром Андрейченко", — говорится в сообщении.
Володин также встретился с председателем партии социалистов, руководителем фракции социалистической партии в парламенте Молдавии Зинаидой Гречаный, которая участвует в работе форума «Евразийская экономическая перспектива», также проходящем в Санкт-Петербурге.
"На встречах обсуждались вопросы межпарламентского взаимодействия", — сказали в пресс-службе нижней палаты парламента.
12 апреля делегация Госдумы во главе с Володиным примет участие в мероприятиях ПА ОДКБ, в частности в заседании Совета ПА ОДКБ, а также проведет ряд двусторонних встреч на полях ассамблеи.