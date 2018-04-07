Ещё
Узбекские пограничники застрелили гражданина Киргизии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина огласила приговор экипажу российского судна
Украина огласила приговор экипажу российского судна

Узбекские пограничники застрелили гражданина Киргизии 

РИА Новости 1 час назад
БИШКЕК, 7 апр — РИА Новости. Пограничники Узбекистана открыли огонь по гражданину Киргизии, который находился на территории своей страны, в результате чего мужчина погиб, сообщает пресс-служба госпогранслужбы Киргизии.
"Седьмого апреля в местности Мамай Аксыйского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики военнослужащие Республики Узбекистан применили оружие в отношении гражданина Киргизстана — жителя села Курулуш Ф. М., 1984 года рождения, который находился на территории Киргизстана. От полученного ранения Ф. М. скончался в больнице города Кербен", — сообщает пресс-служба.
В пресс-службе отметили, что по данному факту начато расследование, на месте инцидента работает группа офицеров управления ГПС и представители правоохранительных органов. В настоящее время проводится встреча пограничных представителей двух стан с целью выяснения причин и обстоятельств произошедшего.
В субботу премьер-министр страны Сапар Исаков поручил соответствующим ведомствам «провести тщательное расследование инцидента на границе совместно с узбекской стороной».
РИА Новости: последние новости
МИД Белоруссии объяснил, почему Минск хочет изменить конституцию ЦИК Белоруссии назвал открытым вопрос об изменении Конституции МО Белоруссии: нельзя урегулировать ситуацию в Донбассе методами геноцида
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Началась война с Россией»359
Кресло на кону: для чего Медведев встретился с ЕР129
«Малышева, наверное, сошла с ума»180
Санкционный удар: Дерипаска потерял $1 млрд149
Сын Табакова прокомментировал назначение Машкова7
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение