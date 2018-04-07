Глава МИД Белоруссии посетовал на советскую ментальность сограждан

Белоруссии Владимир Макей. Невозможно лечь спать в Советском Союзе, а проснуться в полностью европейском демократическом государстве, заявил глава МИД

Он заявил, что Белоруссия «готова учиться, в том числе изучать европейские „учебники“, передает »Интерфакс»

Макей сказал, что белорусы «долгое время жили в Советском Союзе» и у многих жителей страны «сохраняется советская ментальность» — в СССР «учили, что не индивидуальные права играют главенствующую роль в обществе, а коллективные права». Кроме того, граждане Белоруссии «привыкли жить в условиях, когда государство заботится о них», заявил министр.

«Эта ментальность все еще влияет на ситуацию в нашей стране», — отметил он.

Белоруссия собирается «двигаться вперед осторожно», так как учитывает негативные примеры в некоторых соседних государствах.