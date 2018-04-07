Ещё
Глава МИД Белоруссии посетовал на советскую ментальность сограждан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава МИД Белоруссии посетовал на советскую ментальность сограждан 

Деловая газета «Взгляд» 32 минуты назад
Невозможно лечь спать в Советском Союзе, а проснуться в полностью европейском демократическом государстве, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
Он заявил, что Белоруссия «готова учиться, в том числе изучать европейские „учебники“, передает »Интерфакс».
Макей сказал, что белорусы «долгое время жили в Советском Союзе» и у многих жителей страны «сохраняется советская ментальность» — в СССР «учили, что не индивидуальные права играют главенствующую роль в обществе, а коллективные права». Кроме того, граждане Белоруссии «привыкли жить в условиях, когда государство заботится о них», заявил министр.
«Эта ментальность все еще влияет на ситуацию в нашей стране», — отметил он.
Белоруссия собирается «двигаться вперед осторожно», так как учитывает негативные примеры в некоторых соседних государствах.
Напомним, Макей, комментируя отношения с Россией, заявил, что Белоруссия хотела бы избавиться от зависимости от одной страны.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Белорусы стали намного чаще эмигрировать в Россию Рада призвала мировое сообщество запретить строительство «Северного потока – 2» Мару Багдасарян наказали за езду без прав
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Запуск „Северного потока — 2“ вызовет войну»12
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня88
Аваков рассказал о подготовке к захвату Донбасса398
«Русские идут»29
Как новые санкции отразятся на России35
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение