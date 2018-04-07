Президент Узбекистана утвердил закон о службе госбезопасности страны

Ташкент, 6 апреля / Синьхуа / — Закон «О службе государственной безопасности Республики Узбекистан» сегодня вступил в силу, сообщили сегодня в пресс-службе Сената парламента страны.

Закон был принят 15 марта Законодательной палатой парламента, одобрен 29 марта Сенатом, президент Узбекистана утвердил его 5 апреля 2018 года.

Законом закрепляются основные направления деятельности СГБ, в частности, обеспечение государственной безопасности и защиты интересов Узбекистана от внешних и внутренних угроз.

СГБ подчиняется и подотчетна непосредственно президенту Узбекистана. —0—