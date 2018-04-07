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Председатель Исполкома СНГ награжден орденом «Дустлик» Узбекистана
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Председатель Исполкома СНГ награжден орденом «Дустлик» Узбекистана 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 6 апреля /Синьхуа/ — Председатель Исполнительного комитета — Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев награжден орденом «Дустлик» /"Дружба"/ Узбекистана в ходе заседания Совета министров иностранных дел СНГ в Минске. Об этом сегодня сообщила пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.
С. Лебедев был награжден за большие заслуги в укреплении и расширении всесторонних плодотворных связей, дружественных и добрососедских межгосударственных отношений в рамках СНГ, а также многолетний личный вклад в обеспечение безопасности и стабильности на пространстве Содружества. —0—
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