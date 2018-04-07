Ташкент, 6 апреля /Синьхуа/ — Страна, думающая о своем завтрашнем дне, стремящаяся быть конкурентоспособной, должна идти в ногу с научным прогрессом. Об этом сегодня заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе посещения института химии растительных веществ Академии наук Узбекистана, сообщило информагентство «УзА».
По словам президента, будущее всех сфер зависит от развития науки.
Опытно-производственное предприятие при институте производит около 20 лекарственных субстанций, в год перерабатывает 100 тонн растительного сырья. —0—