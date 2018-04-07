Страна, думающая о своем завтрашнем дне, должна идти в ногу с научным прогрессом — президент Узбекистана

По словам президента, будущее всех сфер зависит от развития науки.

Опытно-производственное предприятие при институте производит около 20 лекарственных субстанций, в год перерабатывает 100 тонн растительного сырья. —0—