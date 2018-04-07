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Делегация Узбекистана приняла участие в заседании Совета мининдел СНГ
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Делегация Узбекистана приняла участие в заседании Совета мининдел СНГ 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 6 апреля /Синьхуа/ — Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым приняла участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ в г. Минске, сообщила сегодня пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.
На встрече стороны обсудили и одобрили проекты многосторонних документов, в том числе Соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 гг. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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