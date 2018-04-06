Ещё
Белоруссия не боится украинского «майдана»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белоруссия не боится украинского «майдана» 

Вести.Ru 59 минут назад
Фото: Вести.Ru
Украинский сценарий развития событий, произошедших на «майдане» в 2013-2014 годах, недопустим в Белоруссии. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
"Мы не боимся реализации украинского сценария в Белоруссии. Мы несколько отличаемся от украинцев и никогда не допустим той ситуации, которая имела место на Украине", — сказал он в интервью Euronews. По его словам, украинские власти совершили много ошибок в прошлом, в результате которых там сложилась такая ситуация, сообщает ТАСС.
Владимир Макей отметил, что Белоруссия будет поддерживать и укреплять партнерство с Россией, которая является для Минска соседом и основным партнером. «Мы хотели бы найти разумный позитивный баланс в отношениях с Россией и ЕС, а также другими западными странами», — сказал он.
По его мнению, что Россия не заинтересована в том, чтобы ситуация в Белоруссии сложилась по украинскому сценарию. «Это не в их интересах. Мне представляется абсурдным даже обсуждение этих гипотетических вещей», — сказал Владимир Макей.
В конце ноября 2013 года украинское правительство объявило о приостановке подписания соглашения с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название «евромайдан», агрессивно настроенные националисты (при финансовой и моральной поддержке стран Запада) вступили в противостояние с отрядами милиции.
Кульминационной точкой конфликта стала стрельба снайперов (по последним данным, это были наемники из Грузии под командованием Мамуки Мамулашвили) на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стали более 100 человек, также сотни получили ранения. Среди погибших от огнестрельных ранений были и протестующие, и бойцы спецподразделения «Беркут».
Вести.Ru: последние новости
Белоруссия поможет Сирии восстановить экономику РФ и Белоруссия взаимно признают въездные визы МЧС распространило экстренное предупреждение для москвичей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня85
МИД РФ пообещал жесткий ответ на санкции США423
Аваков рассказал о подготовке к захвату Донбасса380
Лоза отреагировал на «злобных россиян» Козловского133
Стало известно, почему семью Нетребко выгнали из театра45
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение