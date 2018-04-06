Белоруссия не боится украинского «майдана»

"Мы не боимся реализации украинского сценария в Белоруссии. Мы несколько отличаемся от украинцев и никогда не допустим той ситуации, которая имела место на Украине ", — сказал он в интервью Euronews. По его словам, украинские власти совершили много ошибок в прошлом, в результате которых там сложилась такая ситуация, сообщает ТАСС

Владимир Макей отметил, что Белоруссия будет поддерживать и укреплять партнерство с Россией , которая является для Минска соседом и основным партнером. «Мы хотели бы найти разумный позитивный баланс в отношениях с Россией и ЕС , а также другими западными странами», — сказал он.

По его мнению, что Россия не заинтересована в том, чтобы ситуация в Белоруссии сложилась по украинскому сценарию. «Это не в их интересах. Мне представляется абсурдным даже обсуждение этих гипотетических вещей», — сказал Владимир Макей.

В конце ноября 2013 года украинское правительство объявило о приостановке подписания соглашения с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название «евромайдан», агрессивно настроенные националисты (при финансовой и моральной поддержке стран Запада) вступили в противостояние с отрядами милиции.