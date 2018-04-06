Мининформ Беларуси и Красный Крест подписали соглашение о сотрудничестве

«Подписание соглашения позволит Белорусскому Обществу Красного Креста иметь хорошую информационную поддержку не только на страницах печатных изданий, но и на телевидении, и в других средствах массовой информации. Рассказать, что такое сегодня Красный Крест как в стране, так и в мире в целом», — заявила генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста Ольга Мычко.

Благодаря документу Министерство информации и Красный Крест уже реализуют в республике несколько проектов. Одним из первых станет конкурс на лучшую публикацию, репортаж или фотоработу о гуманитарной деятельности организации.

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