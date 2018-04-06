Казахстан, Белоруссия и ФРГ направили больше всего наблюдателей на выборы президента РФ 

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Наибольшее количество иностранных наблюдателей приехало на выборы президента России из Казахстана, Белоруссии и Германии, 56 человек прибыли из США. Об этом сообщается в пятницу на сайте Центризбиркома РФ.
Выборы президента РФ состоялись 18 марта. В общей сложности ЦИК аккредитовал 1513 иностранных и международных наблюдателей из 115 государств Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.
"Наибольшее количество иностранных (международных) наблюдателей направили входящие в СНГ Казахстан — 226 наблюдателей и Белоруссия — 93 наблюдателя. Из Германии прибыли 92 наблюдателя, из Франции — 88, Киргизии — 64, из США — 56", — говорится в сообщении ЦИК.
Кроме того, из Польши приехали 50 наблюдателей, из Армении — 46, из Италии — 34, из Болгарии — 28, из Сербии — 27, из Азербайджана и Чехии — по 26 наблюдателей, из Швеции — 24, из Узбекистана, Великобритании и Дании — по 22 наблюдателя.
Организации и дипломаты
Согласно сообщению ЦИК, в наблюдении за выборами приняли участие 14 международных организаций, наибольшая миссия была у БДИПЧ ОБСЕ — 481 человек. Иностранные наблюдатели работали более чем в 50 регионах. Представители СНГ также осуществляли наблюдение за процессом голосования и подсчетом голосов на избирательных участках, созданных за пределами РФ, в частности в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Киргизии и Молдове.
По приглашению ЦИК для наблюдения за выборами президента в РФ приезжали 80 представителей 29 зарубежных избирательных комиссий и четырех профильных международных организаций: Всемирной ассоциации избирательных комиссий, Ассоциации организаторов выборов стран Европы, Ассоциации азиатских избирательных органов, Арабской организации избирательных органов. Дополнительно в качестве наблюдателей Центризбиркомом были аккредитованы 104 зарубежных дипломата из 51 дипломатического представительства в Москве, они посетили 24 избирательных участках.
По закону приглашать иностранных наблюдателей на выборы могут президент, Госдума и Совет Федерации и Центризбирком.
ЦИК резюмирует, что Российская Федерация «в полном объеме выполнила свои обязательства по приглашению иностранных (международных) наблюдателей для наблюдения за выборами президента», предоставила «все необходимые организационно-технические и правовые условия для выполнения ими своих задач, организации профессионального, объективного и беспристрастного наблюдения».
Действующий глава государства Владимир Путин, участвовавший в выборах в качестве самовыдвиженца, избрался на новый шестилетний срок с 76,69% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 11,77% голосов избирателей. Третий результат показал Владимир Жириновский (ЛДПР), получивший 5,65% голосов. Явка избирателей, по данным ЦИК РФ, составила 67,5%.