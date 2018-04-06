Казахстан, Белоруссия и ФРГ направили больше всего наблюдателей на выборы президента РФ

Белоруссии и МОСКВА , 6 апреля. / ТАСС /. Наибольшее количество иностранных наблюдателей приехало на выборы президента России из Казахстана Германии , 56 человек прибыли из США . Об этом сообщается в пятницу на сайте Центризбиркома РФ.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта. В общей сложности ЦИК аккредитовал 1513 иностранных и международных наблюдателей из 115 государств Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

"Наибольшее количество иностранных (международных) наблюдателей направили входящие в СНГ Казахстан — 226 наблюдателей и Белоруссия — 93 наблюдателя. Из Германии прибыли 92 наблюдателя, из Франции — 88, Киргизии — 64, из США — 56", — говорится в сообщении ЦИК.

Организации и дипломаты

Согласно сообщению ЦИК, в наблюдении за выборами приняли участие 14 международных организаций, наибольшая миссия была у БДИПЧ ОБСЕ — 481 человек. Иностранные наблюдатели работали более чем в 50 регионах. Представители СНГ также осуществляли наблюдение за процессом голосования и подсчетом голосов на избирательных участках, созданных за пределами РФ , в частности в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Киргизии и Молдове

По приглашению ЦИК для наблюдения за выборами президента в РФ приезжали 80 представителей 29 зарубежных избирательных комиссий и четырех профильных международных организаций: Всемирной ассоциации избирательных комиссий, Ассоциации организаторов выборов стран Европы, Ассоциации азиатских избирательных органов, Арабской организации избирательных органов. Дополнительно в качестве наблюдателей Центризбиркомом были аккредитованы 104 зарубежных дипломата из 51 дипломатического представительства в Москве, они посетили 24 избирательных участках.

ЦИК резюмирует, что Российская Федерация «в полном объеме выполнила свои обязательства по приглашению иностранных (международных) наблюдателей для наблюдения за выборами президента», предоставила «все необходимые организационно-технические и правовые условия для выполнения ими своих задач, организации профессионального, объективного и беспристрастного наблюдения».