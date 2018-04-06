Политолог: Армейский идеолог нужен Лукашенко, чтобы объяснить народу «сокращение пайка»

«Осовременить» идеологическую работу в Белоруссии поручил президент страны Александр Лукашенко новому замглавы своей администрации Владимиру Жевняку. Как пишет РБК , Жевняк закончил Новосибирское высшее военно-политическое училище и до 2002 года служил в белорусских вооруженных силах. По мнению главы республики, это поможет новому куратору идеологии меньше разговаривать и больше действовать.

Белорусский политолог и журналист Александр Зимовский объяснил НСН, с чем связана озабоченность Лукашенко состоянием белорусской идеологии.

«Причина озабоченности довольно простая. Когда сокращают паёк — усиливают идеологическую работу. В Белорусии накопились серьёзные социальные проблемы, как результат затянувшейся экономической депрессии. Поэтому Лукашенко надо как-то объясняться с народом. Что до выходцев из армейской среды, то как раз они хорошо подходят для реализации тех задач, на которые их нацеливает Лукашенко: наглядная агитация, выпуск боевых листков и стенгазет, сплочение трудовых коллективов перед тяготами и лишениями. Это стандартный кейс любого замполита. Кондово, но доходчиво», — пояснил он.

Как считает эксперт, сегодняшние белорусские СМИ и пропагандистский аппарат не умеют работать системно и планомерно.

«Они хорошо себя проявляют только в режиме кампанейщины. Поэтому их необходимо «накачивать». Сразу после Пасхи Лукашенко, вероятнее всего, сделает это лично. Есть в Белоруссии такой формат двадцатилетней свежести — встреча президента с руководителями СМИ в присутствии небольшой группы статистов. Возможно, на одном из белорусских телеканалов. Такая встреча поможет Лукашенко обкатать тезисы перед традиционным обращением к парламенту, — добавил он. — И еще один аспект. Лукашенко довольно ревниво относится к реакции российских федеральных СМИ на свои действия. А во время президентских выборов в России он вообще выпал из российского мейнстрима, как и вся белорусская тематика. Поэтому сейчас белорусам надо как-то соскакивать с кисломолочной темы, и выдать несколько ярких перлов, которые разойдутся на цитаты. Полагаю, что такая задумка в Минске есть».

Собеседник НСН считает, что новый главный идеолог будет ориентирован на заигрывание с белорусскими националистами, в чем часто упрекают Лукашенко.

«Лукашенко никогда не заигрывал с националистами, это выдумки. Лукашенко просто отжимает у белорусских националистов их политический бизнес. Замыкает на себя тему белорусского суверенитета и самобытности. То есть раньше местные идеологи пугали русских белорусскими националистами. А теперь они пугают белорусских националистов криками «русские идут!». И белорусские националисты в страхе жмутся поближе к Батьке. Разумеется, новый идеолог эту линию продолжит, как хороший дисциплинированный исполнитель и «военная косточка». Пока генеральная линия Минска снова не колебнётся», — заключил он.