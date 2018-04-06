Лукашенко призвал СНГ к тесному сотрудничеству

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал налаживать более тесное сотрудничество между странами СНГ. В Минске прошла встреча министров иностранных дел СНГ. Участники обсуждали в том числе вопросы безопасности, передает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Лукашенко отметил, что международная обстановка сейчас напряженная и между министерствами обороны стран Содружества должно быть налажено более крепкое сотрудничество. Белорусский лидер также поздравил Россию с достойно проведенными выборами президента. Он надеется, что Москва сохранит лидирующие позиции в СНГ. Глава Беларуси убежден, что и азербайджанский народ на выборах президента 11 апреля проголосует в пользу укрепления и процветания страны. При этом Лукашенко отметил важную роль миссии наблюдателей от СНГ на любых выборах.

«Наблюдение за выборами по линии Содружества позволяет формировать альтернативное мнение, бороться с монополией западных экспертов, всегда выносящих свои суждения еще до голосования. Поэтому мы видим положительную роль миссий наблюдателей от Содружества и поддерживаем их активную деятельность. Кстати, это одно из важнейших неоспоримых направлений деятельности СНГ, полезных для всех», — говорит он.

Также глава белорусского государства выполнил почетную миссию — вручил председателю исполкома СНГ Сергею Лебедеву орден Почета. Лебедев удостоен награды за многолетний вклад в развитие интеграционных процессов.

Узбекистана Еще одну высокую награду он получил уже на расширенном заседании в «Президент-Отеле». Глава МИД Абдулазиз Камилов вручил председателю исполкома СНГ орден «Дустлик», что в переводе с узбекского — «дружба».

По итогам встречи участники саммита приняли проект заявления — он касается невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Документ инициировали Беларусь и Россия.

«Также важно, я считаю, решение о необходимости работы над заявлением, которое инициировали Россия и Беларусь, по предотвращению вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Работа тоже будет продолжена на уровне экспертов», — говорит глава белорусского МИД Владимир Макей

«Состоялся очень откровенный, содержательный и продолжительный многосторонний диалог у президента о состоянии дел в СНГ, ситуации в мир и необходимости совместных действий наших внешнеполитических ведомств по защите интересов наших стран, по отражению тех угроз, которым, к сожалению, подвергаются страны СНГ, и Беларусь не исключение, Россия — вы сами свидетели, какое внешнее давление оказывается», — говорит глава исполкома СНГ Лебедев.

Следующее заседание Совета министров иностранных дел состоится 27 сентября в столице Таджикистана . 2021 год участниками заседания решено объявить в СНГ годом градостроительства и архитектуры. Это предложили представители Туркменистана . Остальные идею поддержали.

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