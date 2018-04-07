Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с приближающимся праздником Пасхи

"Воскресение Христово наполняет сердца людей теплом и любовью, дарит каждому светлые надежды и веру в лучшее. Этот великий день является символом победы добра над злом и торжества жизни, укрепляет стремление человека приносить пользу окружающим", — говорится в поздравлении.

Глава государства констатировал, что сегодня церковь «является нерушимой опорой для современного общества». «Именно Ваш значительный вклад сделал это возможным, — подчеркнул Лукашенко. — Пусть яркий свет пасхальных дней станет Вашим источником душевных сил для дальнейшего плодотворного труда».

В свою очередь патриарх Кирилл в поздравительном послании президенту по случаю Пасхи выразил признательность за его личный весомый вклад в развитие взаимодействия государственной власти Белоруссии и Белорусского экзархата Московского Патриархата. «Выражаю надежду на успешное продолжение этого плодотворного соработничества, направленного на духовно-нравственное просвещение современников, укрепление братских связей между славянскими народами», — отметил он.