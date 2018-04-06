Министр обороны КНР назвал Беларусь и Китай железными братьями

Беларусь и Китай «стали железными братьями». Этот факт на встрече с президентом Александром Лукашенко с традиционно восточной симпатией озвучил член Центрального военного совета, член Госсовета, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ. Весомую роль дружественной страны в усилении обороноспособности РБ столь же сердечно подтвердил и глава белорусского государства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Китай, по словам белорусского лидера, помог «создать самые современные космические подразделения, отправить на орбиту самый современный спутник. Мы с вами создали самый современный центр управления полетами. Я благодарен вам за ту безвозмездную помощь, которую вы оказываете нашей армии», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент дал понять, что его страна «в долгу не останется». Китай, напомнил он, подставил плечо в «самое сложное время, когда весь Запад ввел санкции против Беларуси. Мы это помнить будем долго. У вас есть здесь надежные друзья», — добавил он.

Вэй Фэнхэ, в свою очередь, отметил огромные успехи Беларуси на пути государственного строительства. «Вы внесли весомый вклад в развитие двусторонней дружбы. Наши страны являются добрыми друзьями и партнерами», — подчеркнул министр обороны КНР.

Лукашенко поздравил Вэя Фэнхэ с назначением на «высочайший пост» в правительстве Китае, став руководителем, по словам президента, «одной из мощнейших армий мира». Президент РБ попросил передать Председателю КНР Си Цзиньпину самые добрые поздравления и пожелания.

В свою очередь, Вэй Фэнхэ отметил огромные успехи Беларуси на пути государственного строительства. «Вы внесли весомый вклад в развитие двусторонней дружбы. Наши страны являются добрыми друзьями и партнерами», — подчеркнул он, и передал президенту приветствие и добрые пожелания от имени Председателя КНР Си Цзиньпина.

Перспективные направления военного сотрудничества двух стран, согласно информации БЕЛТА, включают обучение китайских военнослужащих в Военной академии и на военных факультетах учебных заведений РБ, обучение белорусских военнослужащих в КНР, проведение совместных учений и тренировок. Кроме того, Китай неоднократно предоставлял Беларуси и безвозмездную военную помощь. Так, в октябре 2017 года было подписано соглашение о предоставлении такой помощи на сумму $4,5 млн