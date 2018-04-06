Лукашенко: Беларусь намерена углубить координацию в борьбе с терроризмом

Беларусь планирует провести в этом году мероприятие с участием СНГ и других международных структур по вопросам противодействия попаданию оружия массового уничтожения в руки террористов, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с руководителями делегаций, участвующих в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, сообщает пресс-служба главы государства.

Он напомнил, что пять лет назад во время председательства Беларуси в СНГ совместно с Исполкомом СНГ, ООН ОБСЕ прошла встреча по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН о предотвращении распространения такого оружия.

«В этом году Беларусь намерена провести аналогичное мероприятие, ориентированное на углубление координации между СНГ и другими международными структурами по вопросам противодействия попаданию такого оружия в руки террористов», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер призвал Антитеррористический центр СНГ использовать «весь арсенал мер» в борьбе с терроризмом и экстремизмом. «К вопросу борьбы с финансированием террористической активности необходимо подключиться финансовым разведкам стран Содружества», — добавил он.

Также Лукашенко считает необходимым сформировать под эгидой ООН глобальную стратегию противостояния новым вызовам и угрозам.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ