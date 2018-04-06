Лукашенко: Нужна глобальная стратегия противостояния новым угрозам

Сформировать «глобальную стратегию противостояния новым вызовам и угрозам, основанную на международном праве» под эгидой ООН , предложил сегодня Александр Лукашенко . С этой инициативой он выступил на встрече с участниками заседания Совета министров иностранных дел СНГ, передает «БЕЛКА».

Президент Беларуси отметил, что 2018 году в Содружестве председательствует Таджикистан , и подчеркнул, что Беларусь разделяет задачи представленной программы председательства и обеспечит свое полноценное участие в ее реализации.

Белорусский лидер выразил надежду на то, что наступивший год «ознаменуется позитивными резонансными инициативами», которые будут воплощены в жизнь.

"Все чаще приоритетом нашего сотрудничества становится сфера борьбы с международным терроризмом и экстремизмом", — заявил Лукашенко.

Президент напомнил, что пять лет назад в ходе председательства Беларуси в СНГ совместно с Исполкомом СНГ, ООН и ОБСЕ была организована региональная встреча по выполнению резолюции СБ ООН о предотвращении распространения оружия массового уничтожения.

"В этом году Беларусь намерена провести аналогичное мероприятие, ориентированное на углубление координации между СНГ и другими международными структурами по вопросам противодействия попаданию такого оружия в руки террористов", — заявил белорусский лидер.

Лукашенко полагает, что в Содружестве должно быть обеспечено реальное сотрудничество силовых ведомств. В этой связи, по его словам, министерствам обороны необходимо решить задачу по созданию к 2025 году объединенной системы воздушно-космической обороны государств-участников СНГ, а Министерствам внутренних дел нужно завершить разработку и приступить к выполнению единой программы мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы.

"Особое внимание нужно уделить трансграничной преступности", — подчеркнул глава государства.

Со стороны же Антитеррористического центра СНГ, про его мнению, требуется реализация комплексного подхода к противодействию терроризму и экстремизму с использованием всего арсенала мер.

"К вопросу борьбы с финансированием террористической активности необходимо подключиться финансовым разведкам стран Содружества. А завершающим звеном этой работы должно стать сотрудничество дипломатов наших государств для формирования под эгидой ООН глобальной стратегии противостояния новым вызовам и угрозам, основанной на международном праве", — резюмировал белорусский лидер.