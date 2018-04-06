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Лукашенко: Нужна глобальная стратегия противостояния новым угрозам
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Лукашенко: Нужна глобальная стратегия противостояния новым угрозам 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Сформировать «глобальную стратегию противостояния новым вызовам и угрозам, основанную на международном праве» под эгидой ООН, предложил сегодня Александр Лукашенко. С этой инициативой он выступил на встрече с участниками заседания Совета министров иностранных дел СНГ, передает «БЕЛКА».
Президент Беларуси отметил, что 2018 году в Содружестве председательствует Таджикистан, и подчеркнул, что Беларусь разделяет задачи представленной программы председательства и обеспечит свое полноценное участие в ее реализации.
Белорусский лидер выразил надежду на то, что наступивший год «ознаменуется позитивными резонансными инициативами», которые будут воплощены в жизнь.
"Все чаще приоритетом нашего сотрудничества становится сфера борьбы с международным терроризмом и экстремизмом", — заявил Лукашенко.
Президент напомнил, что пять лет назад в ходе председательства Беларуси в СНГ совместно с Исполкомом СНГ, ООН и ОБСЕ была организована региональная встреча по выполнению резолюции СБ ООН о предотвращении распространения оружия массового уничтожения.
"В этом году Беларусь намерена провести аналогичное мероприятие, ориентированное на углубление координации между СНГ и другими международными структурами по вопросам противодействия попаданию такого оружия в руки террористов", — заявил белорусский лидер.
Лукашенко полагает, что в Содружестве должно быть обеспечено реальное сотрудничество силовых ведомств. В этой связи, по его словам, министерствам обороны необходимо решить задачу по созданию к 2025 году объединенной системы воздушно-космической обороны государств-участников СНГ, а Министерствам внутренних дел нужно завершить разработку и приступить к выполнению единой программы мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы.
"Особое внимание нужно уделить трансграничной преступности", — подчеркнул глава государства.
Со стороны же Антитеррористического центра СНГ, про его мнению, требуется реализация комплексного подхода к противодействию терроризму и экстремизму с использованием всего арсенала мер.
"К вопросу борьбы с финансированием террористической активности необходимо подключиться финансовым разведкам стран Содружества. А завершающим звеном этой работы должно стать сотрудничество дипломатов наших государств для формирования под эгидой ООН глобальной стратегии противостояния новым вызовам и угрозам, основанной на международном праве", — резюмировал белорусский лидер.
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