Беларусь выступила за выработку принципов сотрудничества в Европе

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает «выработку приемлемых для всех принципов сотрудничества в Европе» одной из приоритетных задач внешней политики Содружества. Об этом он заявил сегодня на встрече с руководителями делегаций, участвующих в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, передает пресс-служба президента РБ.

Глава государства напомнил, что в ходе 26-й сессии ПА ОБСЕ белорусская сторона предложила начать дискуссию о запуске переговорного процесса, направленного на преодоление существующих противоречий и формирование новых конструктивных отношений в регионе.

Подчеркнув важность выработки подходящих для всех принципов сотрудничества в Европе, Лукашенко подчеркнул, что «важную роль мог бы сыграть экспертный диалог с участием аналитических центров, правительственных и частных структур по вопросам определения общих целей, ориентированных на укрепление доверия между странами как минимум в политической и военной сферах». По словам лидера Беларуси, хорошей возможностью для начала такой дискуссии является запланированная на май 2018 года в Минске международная экспертная конференция «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех».

Президент напомнил, что в текущем году в Беларуси пройдут антитеррористическая конференция ОБСЕ «Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху» и встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Он пригласил всех партнеров принять участие в этих мероприятиях на самом высоком уровне.

Белорусский лидер отметил, что мир находится «фактически на пороге новой гонки вооружений», и, по словам экспертов, «холодная война уже идет». Наиболее опасная тенденция, по его мнению, на евроатлантическом пространстве.

"Идет расшатывание системы противовесов‚ ранее сдерживавшей соперничающие государства и блоки. Находясь на своеобразном геополитическом разломе, Беларусь осознает ущербность раскручивания спирали конфронтации в Европейском регионе", — подчеркнул Лукашенко.

Александр Лукашенко констатировал, что попытки выработать новую парадигму мироустройства происходят не за столом переговоров‚ а в горячих точках. И ближайшая из них — Донбасс.

"Широкомасштабные боевые действия благодаря минским соглашениям там остановлены, но люди, к сожалению, продолжают гибнуть". Президент РБ еще раз подтвердил, что Беларусь «готова сделать все, чтобы на Донбассе был мир на принципах соблюдения всех международно-правовых формальностей и при согласии конфликтующих сторон».