Ещё
Лукашенко: Россияне проголосовали на выборах за динамичное развитие
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко: Россияне проголосовали на выборах за динамичное развитие 

Мир24 49 минут назад
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Россию с успешно проведенными выборами президента страны, сообщает пресс-служба главы государства.
По его словам, россияне проголосовали за динамичное развитие страны.
«Рассчитываем на сохранение лидирующей позиции России в деятельности нашего Содружества», — сказал Лукашенко на встрече с руководителями делегаций, участвующих в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.
Также он отметил положительную роль миссий наблюдателей от СНГ на выборах.
«Наблюдение за выборами по линии Содружества позволяет формировать альтернативное мнение, бороться с монополией западных экспертов, всегда выносящих свои суждения еще до голосования», — добавил белорусский лидер.
Президентские выборы в РФ прошли 18 марта. Победу на них одержал действующий президент Владимир Путин, он набрал 76,69% голосов. По его словам, прошедшие выборы были самыми прозрачными и чистыми в истории страны.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Лукашенко: Чиновники должны быть честными Систему воздушно-космической обороны СНГ создадут к 2025 году Лукашенко наградил Лебедева орденом за развитие отношений в рамках СНГ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост73
Малышева оправдалась за скандал с собаками568
Поплавская сорвала шоу на НТВ96
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ152
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая249
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение