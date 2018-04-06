Лукашенко: Россияне проголосовали на выборах за динамичное развитие

По его словам, россияне проголосовали за динамичное развитие страны.

«Рассчитываем на сохранение лидирующей позиции России в деятельности нашего Содружества», — сказал Лукашенко на встрече с руководителями делегаций, участвующих в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.

Также он отметил положительную роль миссий наблюдателей от СНГ на выборах.

«Наблюдение за выборами по линии Содружества позволяет формировать альтернативное мнение, бороться с монополией западных экспертов, всегда выносящих свои суждения еще до голосования», — добавил белорусский лидер.

Президентские выборы в РФ прошли 18 марта. Победу на них одержал действующий президент Владимир Путин , он набрал 76,69% голосов. По его словам, прошедшие выборы были самыми прозрачными и чистыми в истории страны.

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