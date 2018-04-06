Систему воздушно-космической обороны СНГ создадут к 2025 году

Государства-участники СНГ к 2025 году планируют создать общую систему воздушно-космической обороны. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко сказал на встрече с руководителями делегаций, участвующими в заседании Совета министров иностранных дел стран Содружества в Минске

«Министерствам обороны необходимо решить задачу по созданию к 2025 году объединенной системы воздушно-космической обороны государств-участников СНГ. Должно быть обеспечено реальное сотрудничество силовых ведомств», — сказал Лукашенко.

Президент отметил также, что министерства внутренних дел должны завершить разработку и приступить к выполнению межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, а особое внимание уделить трансграничной преступности.

Кроме того, Антитеррористический центр СНГ должен реализовать комплексный подход к противодействию терроризму и экстремизму.

«К вопросу борьбы с финансированием террористической активности необходимо подключиться финансовым разведкам стран Содружества. Завершающим этапом этой работы должно стать сотрудничество дипломатов наших государств для формирования под эгидой ООН глобальной стратегии противостояния новым вызовам и угрозам, основанной на международном праве», — добавил Лукашенко.

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