Узбекистан и Турция готовят Соглашение о преференциальной торговле

Ташкент, 5 апреля / Синьхуа / — В министерстве внешней торговли Узбекистана прошел второй раунд переговоров с представителями Турции по обсуждению проекта Соглашения о преференциальной торговле. Об этом сегодня сообщила пресс-служба узбекского министерства.

В центре внимания был перечень товаров, к которым будут применены льготы и другие привилегии в рамках торговых отношений между двумя странами.

В рамках визита президента Узбекистана в Турцию 25 октября 2017 года была достигнута договоренность о дальнейшем развитии узбекско-турецкого торгово-экономического сотрудничества. —0—