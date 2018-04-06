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Узбекистан и Турция готовят Соглашение о преференциальной торговле
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Узбекистан и Турция готовят Соглашение о преференциальной торговле 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 5 апреля /Синьхуа/ — В министерстве внешней торговли Узбекистана прошел второй раунд переговоров с представителями Турции по обсуждению проекта Соглашения о преференциальной торговле. Об этом сегодня сообщила пресс-служба узбекского министерства.
В центре внимания был перечень товаров, к которым будут применены льготы и другие привилегии в рамках торговых отношений между двумя странами.
В рамках визита президента Узбекистана в Турцию 25 октября 2017 года была достигнута договоренность о дальнейшем развитии узбекско-турецкого торгово-экономического сотрудничества. —0—
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