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Лукашенко: Чиновники должны быть честными
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Лукашенко: Чиновники должны быть честными 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Главное для руководителей — честность и порядочность, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, назначая нового министра сельского хозяйства.
«Мы усиливаем контроль, я об этом часто говорю, за работой руководителей, особенно членов правительства, министров, потому что некоторые просто обнаглели. И с такими мы разбираемся мгновенно. Если кто-то вас хочет затащить не туда, куда надо, найдите возможность меня об этом проинформировать. Ни в коем случае не поддавайтесь на какие-то хитросплетения, все должно быть честно», — сказал глава республики.
Также Александр Лукашенко сегодня назначил нового заместителя главы администрации президента и руководителя главного информационного агентства страны «БЕЛТА».
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