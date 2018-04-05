Лукашенко: Чиновники должны быть честными

Главное для руководителей — честность и порядочность, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко , назначая нового министра сельского хозяйства.

«Мы усиливаем контроль, я об этом часто говорю, за работой руководителей, особенно членов правительства, министров, потому что некоторые просто обнаглели. И с такими мы разбираемся мгновенно. Если кто-то вас хочет затащить не туда, куда надо, найдите возможность меня об этом проинформировать. Ни в коем случае не поддавайтесь на какие-то хитросплетения, все должно быть честно», — сказал глава республики.

Также Александр Лукашенко сегодня назначил нового заместителя главы администрации президента и руководителя главного информационного агентства страны «БЕЛТА».

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